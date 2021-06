Bombeiros franceses recuperam resíduos de hidrocarbonetos em praia da Córsega

Um grupo de bombeiros franceses recuperou recuperou, nesta segunda-feira (14), pequenas pedras de hidrocarbonetos em uma praia na ilha da Córsega, depois que um vazamento foi descoberto no mar três dias antes.



Os resíduos de hidrocarbonetos foram encontrados na praia de Solaro, no nordeste desta ilha francesa do Mediterrâneo, após a possível desgaseificação sem controle de um navio, disse a prefeitura da Córsega à AFP.



A gendarmeria francesa bloqueou o acesso à praia e a um "camping" próximo. Na sequência, um trator começou a filtrar os detritos restantes da areia, de acordo com um fotógrafo da AFP.



"Os resíduos se dispersaram por uma área de cerca de 500 metros de extensão e 50 centímetros de largura, de forma descontínua", relatou a prefeitura, acrescentando que foram instalados meios para coletar esses restos de hidrocarbonetos.



No mar, cinco navios trabalhavam para controlar o derramamento. Um rebocador procedente de Ajaccio deve entrar em ação ao longo do dia.



Várias toneladas foram recuperadas no fim de semana, mas "a contaminação está cada vez mais dispersa", disse à AFP a capitã de fragata Christine Ribbe, porta-voz da administração marítima francesa do Mediterrâneo.



O Ministério Público de Marselha abriu uma investigação e encarregou a gendarmeria marítima de tentar rastrear o navio responsável pela desgaseificação sem controle.