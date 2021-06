O G7 pediu, neste domingo (13), à Rússia que ponha fim às suas "atividades desestabilizadoras", incluindo interferências nos sistemas democráticos de outros países e ataques cibernéticos com programas de roubo de dados atribuídos a grupos naquele país.



"Reiteramos nosso interesse por relações estáveis e previsíveis com a Rússia" e "reafirmamos nosso apelo à Rússia para encerrar suas atividades desestabilizadoras e maliciosas", disse o bloco em um comunicado publicado no final de sua cúpula de três dias no sudoeste Inglaterra.