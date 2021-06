Grécia acusa barco-patrulha turco de danificar um de seus barcos

A Guarda Costeira grega informou, neste domingo (13), que um barco-patrulha turco "assediou" e danificou um dos seus barcos, um dia antes do encontro dos líderes dos dois países em Bruxelas.



"Um barco-patrulha da Guarda Costeira turca assediou um barco-patrulha da Guarda Costeira de Lesbos, causando pequenos danos", diz um comunicado do órgão grego.



O incidente, que ocorreu a leste da ilha de Lesbos, no Mar Egeu, não causou feridos, acrescentou a nota.



Esses incidentes são comuns no Mar Egeu durante patrulhas para detectar embarcações que transportam migrantes da Turquia para a Grécia.



Em abril, Atenas acusou Ancara de querer "provocar uma escalada" no Egeu com manobras "perigosas" e ajuda ilegal a migrantes.



A Grécia quer que Ancara monitore melhor as rotas de migração e readmita centenas de requerentes de asilo que não se qualificam para a proteção de refugiados na Europa.



O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, deve falar com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan na segunda-feira em Bruxelas, onde acontece uma cúpula da Otan.



Mitsotakis disse na sexta-feira que um bom relacionamento bilateral dependerá da Turquia "respeitar as condições estabelecidas pela UE" com base no direito internacional, entre outros.