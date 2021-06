França se mobiliza diante de mancha de óleo perto da ilha da Córsega

As autoridades francesas se mobilizaram neste sábado (12) diante de um vazamento de petróleo na costa da Córsega, embora a mancha estivesse se afastando da ilha ao anoitecer.



"Estamos mais calmos porque a corrente está afastando a poluição da costa", disse à AFP a chefe dos serviços marítimos, Christine Ribbe. A mancha se encontrava a cerca de 10 quilômetros da parte leste de Córsega.



Dois navios da Marinha, equipados com "material antipoluição e pessoal especializado", dirigiram-se à costa de Córsega a partir da sua base em Toulon, no sul da França.



Cerca de 80 membros das forças de segurança e serviços de resgate também foram mobilizados para ajudar na limpeza caso o petróleo chegasse à costa, indicaram as autoridades locais.



O petróleo pesado, que parece ter vazado de um navio, foi detectado ao meio-dia de sexta-feira durante uma operação de vigilância em uma base aérea local.



No início do sábado, as autoridades indetificaram duas manchas pretas de cerca de 19 milhas náuticas (35 quilômetros) de comprimento.



As autoridades locais pediram neste sábado aos moradores que ficassem longe das praias e proibiram a pesca.



O promotor Dominique Laurens disse à AFP que a gendarmaria marítima francesa havia aberto uma investigação sobre o vazamento. "Uma análise do tráfego marítimo na área está em andamento", afirmou ele.