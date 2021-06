Verdes alemães elegem sua candidata a chanceler, enfraquecida por 'erros'

Os Verdes alemães ratificaram oficialmente neste sábado (12)sua candidata a chanceler Annalena Baerbock, apesar dos "erros" admitidos por ela que a enfraqueceram na corrida para suceder Angela Merkel.



Os 688 delegados ambientais, reunidos em um congresso do partido em Berlim, votaram 98,5% na chapa que Baerbock, candidata oficialmente eleita, forma com Robert Habeck, copresidente do partido.



Comparativamente, Baerbock obteve 97,1% dos votos em sua eleição como líder do partido em 2019, e o copresidente Robert Habeck, 90,4%.



Baerbock, aos 40 anos, lamentou ter cometido "erros" desde sua nomeação como candidata a chanceler em abril, que "a afetaram muito" e levaram a uma queda significativa dos Verdes nas pesquisas.



Depois de alcançar um pico nas intenções de voto após a nomeação de Baerbock como chefe, os verdes estão agora claramente em menor número que os conservadores da CDU-CSU, liderados pelo impopular Armin Laschet.



Os democratas-cristãos têm 28% das intenções de voto, em comparação com 20% dos verdes, queda de seis pontos em um mês, de acordo com uma pesquisa realizada na quinta-feira para a emissora pública ARD.



Baerbock não se pronunciou ao Bundestag, a câmara baixa do parlamento alemão, e teve que retificar seu currículo, que continha vários erros.