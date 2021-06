Tiroteio no centro de Austin, Texas, deixa 13 feridos

Um tiroteio na madrugada deste sábado (12) no movimentado centro de Austin, Texas, deixou 13 feridos, anunciou a polícia desta cidade do sul dos Estados Unidos.



A polícia disse que respondeu a vários tiros pouco antes da 1h30 no movimentado centro de Austin, onde uma grande multidão teve que se dispersar.



Um comunicado do departamento de polícia da cidade aponta que "13 vítimas sofreram ferimentos a bala e um suspeito continua foragido".



"Nossos policiais responderam muito rapidamente" e "puderam iniciar imediatamente medidas para salvar muitos desses pacientes", declarou o chefe interino da polícia de Austin, Joseph Chacon, em entrevista coletiva.



Duas das vítimas estão em estado crítico, enquanto a condição dos outros 11 feridos é estável.



A polícia disse ter recebido a descrição de um suspeito, um homem negro, mas ainda não estava claro se mais pessoas estavam envolvidas no incidente.