Índia lança teste de covid para ser feito em casa

Uma pequena startup indiana acaba de lançar um teste de coronavírus que pode ser feito em casa, o primeiro do tipo na Índia e que pode ajudar, graças ao seu baixo custo, a identificar casos de infecção neste país de 1,3 bilhão de habitantes.



O CoviSelf foi lançado no início do mês e é o primeiro teste de diagnóstico que pode ser realizado em casa aprovado na Índia, que se recupera lentamente de uma mortífera segunda onda epidêmica.



O país registra cerca de 30 milhões de infecções e mais de 350.000 mortes, segundo dados oficiais. Mas os números reais podem ser muito maiores, de acordo com especialistas, devido à falta de testes de diagnóstico e mortes que não foram atestadas como tal.



A startup Mylab Discovery Solutions, que projetou o teste, acredita que o amplo acesso ao CoviSelf - vendido a 250 rupias (US$ 3,40) - pode aliviar os laboratórios e melhorar o registro de casos.



O teste também inclui um código QR que permite conectar-se a um aplicativo que dá o resultado 15 minutos depois e o envia para uma central oficial que centraliza a contagem dos casos.



"Nossa capacidade de produção atual é de 10 milhões de testes por semana", de acordo com Shrikant Pawar, gerente da Mylab Discovery Solutions.



No entanto, o teste só pode ser usado por quem possui um smartphone, o que limita seu alcance na Índia, especialmente em áreas rurais, onde as conexões são precárias e o uso da internet não é generalizado.