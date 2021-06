Polícia dispersa centenas de jovens em festa noturna em Paris

A polícia interveio na noite de sexta-feira (11) para dispersar centenas de jovens reunidos em uma festa na Esplanada des Invalides em Paris, segundo fontes policiais.



"Intervenção em curso das forças da ordem para encerrar uma festa com várias centenas de participantes sem respeitar as normas sanitárias", tuitou a polícia por volta das 23h30, meia hora após o toque de recolher em vigor na França.



Gaspard, de 17 anos, explicou a um jornalista da AFP que estava bebendo quando ouviu falar de uma festa do "Projeto X" (como o título de um filme americano sobre uma festa que termina mal) anunciada nas redes sociais.



"Quando se trata do Projeto X, todo mundo fica animado, eram centenas e centenas de pessoas, pelo menos 1.000 ou 1.500", assegurou.



"Às 23 horas, a polícia veio, todos se dispersaram", contou.



Segundo imagens divulgadas nas redes sociais, grupos de jovens ocuparam a esplanada, dançando e gritando, a maioria sem máscara.



Desde quarta-feira, o toque de recolher na França passou das 21h00 às 23h00, em processo de desconfinamento progressivo do país, que registra cerca de 108.000 mortes por covid-19 desde março de 2020.