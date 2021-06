Putin espera que Biden seja menos impulsivo do que Trump

O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta sexta-feira (11) esperar que Joe Biden seja menos impulsivo do que seu antecessor Donald Trump, a cinco dias de sua primeira reunião de cúpula com o novo presidente dos Estados Unidos.



Em entrevista à NBC News, Putin descreveu Biden como um "homem de trajetória" que dedicou sua vida à política, e chamou Trump de "pitoresco".



"Minha grande esperança é de que, sim, existem vantagens e desvantagens, mas não haverá nenhum movimento impulsivo por parte do atual presidente", declarou Putin, de acordo com a tradução da NBC News.



Biden planeja apresentar várias queixas, inclusive a respeito de ataques cibernéticos e da suposta interferência da Rússia nas eleições dos EUA, durante seu encontro com Putin na quarta-feira, em Genebra.



Putin admitiu abertamente que nas eleições de 2016 apoiou Trump, que, por sua vez, declarou admiração pelo líder russo e, na primeira cúpula que realizaram, parecia ter aceito sua negação da acusação de interferência eleitoral.



Biden disse não ter ilusões sobre Putin, a quem chamou de "assassino", devido à morte de várias personalidades, incluindo a do opositor do Kremlin Boris Nemtsov. Questionado se é um "assassino", Putin respondeu que esse termo faz parte de um "comportamento de macho" comum em Hollywood. Esse discurso "faz parte da cultura política dos Estados Unidos, onde é considerado normal. A propósito, aqui, não. Não é considerado normal aqui", ressaltou.