Duas pessoas morreram e sete estavam presas no local após uma explosão ocorrida em uma mina de carvão localizada no município colombiano de Socha, departamento de Boyacá, anunciou nesta sexta-feira a Agência Nacional de Mineração (ANM).



O acidente pode ter sido causado pelo acúmulo de "metano e pó de carvão" na mina Diamante 5, detalhou a agência. Três feridos foram resgatados.



A mineração representa, juntamente com o petróleo, o principal produto de exportação da Colômbia. A quarta maior economia latina registrou no ano passado 171 mortes causadas por acidentes em minas, contra 82 em 2019.



A polícia, juntamente com a Cruz Vermelha e dois engenheiros, entre outros, participa das buscas pelos funcionários.