Wall Street encerra semana com recorde do S&P 500

O índice S&P; 500, da Bolsa de Nova York, fechou nesta sexta-feira com recorde pelo segundo dia consecutivo, e acumula três semanas de alta.



O S&P; 500 subiu 0,19%, a 4.247,44 pontos. O Dow Jones ganhou 0,04%, a 34.479,60 pontos, e o Nasdaq, 0,35%, a 14.069,42 pontos. Na semana, o S&P; 500 teve leve alta de 0,04% e o Nasdaq, de 1,9%, enquanto o Dow Jones cedeu 0,98%.



Globalmente, a semana terminou bem em Wall Street, apesar da alta dos preços ao consumidor nos Estados Unidos. Um aumento rápido da inflação tende a preocupar os investidores, os quais temem que, para controlar os preços, o Federal Reserve tome medidas como o aumento dos juros.



Quincy Krosby, da Prudential Fiancial, considera que, "por ora, o mercado concorda com a posição do Fed, de que a inflação é temporária" e que não há motivos para endurecer a política monetária.



MCDONALD'S



GAMESTOP



TESLA MOTORS



Royal Caribbean Cruises