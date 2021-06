Petróleo ganha terreno após dados positivos sobre demanda

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira, impulsionados por previsões otimistas sobre a demanda divulgadas pela Agência Internacional de Energia (AIE).



O barril do Brent do Mar do Norte para entrega em agosto fechou a 72,69 dólares em Londres, alta de 0,23% e máxima desde abril de 2019. Em Nova York, o barril do WTI para julho subiu 0,88%, a 70,91 dólares, maior nível desde outubro de 2018.



"O mercado parece se concentrar totalmente na reativação da demanda", indicou o analista do Commerzbank Eugen Weinberg.



"A demanda mundial de petróleo continuará se recuperando e, até o fim de de 2022, irá superar os níveis anteriores à Covid-19, apontou a AIE em um relatório que detalha as previsões para o ano que vem.