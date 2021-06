Chanceler iemenita alerta que ataques huthis ameaçam esforço de paz

O ministro das Relações Exteriores do Iêmen alertou, nesta sexta-feira (11), que os rebeldes huthis poderiam frustrar um renovado esforço diplomático pela paz com ataques visando controlar uma cidade importante antes de discutir qualquer cessar-fogo.



Em uma entrevista à AFP, Ahmed bin Mubarak disse que os mediadores de Omã fizeram progressos em seus esforços para negociar um cessar-fogo, mas solicitou à Europa que mantivesse a pressão sobre os rebeldes.



Bin Mubarak sugeriu que o Irã, a favor dos huthis, apoiou os ataques recentes e afirmou que Teerã deseja usar o Iêmen como moeda de troca para manter a influência nas negociações de política nuclear em Viena.



"Há muita esperança no Iêmen e também desafios", acrescentou a autoridade de 52 anos, que é ministro das Relações Exteriores no governo do presidente Abd Rabbo Mansour Hadi desde dezembro de 2020.



O Iêmen foi devastado por uma guerra civil entre o governo, que recebe auxílio de uma coalizão liderada pela Arábia Saudita, e os huthis, apoiados pelo Irã desde 2014, em um conflito que deixou milhões de civis à beira da fome.



No sábado, autoridades de Omã e delegados huthis viajarão para a capital controlada pelos rebeldes, Sanaa, para tentar pressionar por um cessar-fogo. Omã tem vínculos com o Irã e o Ocidente, e atua como mediador.



O governo de Hadi é apoiado por uma coalizão militar liderada pela Arábia Saudita, que na quinta-feira anunciou que interrompeu os ataques a alvos huthis para abrir caminho para negociações de cessar-fogo.



Os enviados da ONU e dos Estados Unidos ao Iêmen, Martin Griffiths e Tim Lenderking, junto ao ministro das Relações Exteriores iraniano, Javad Zarif, se reuniram com os omanis, e os observadores percebem uma possível abertura diplomática.



Mas bin Mubarak, que está na Europa para pressionar por uma linha firme contra os huthis de forma a responsabilizá-los, afirmou que os rebeldes desprezaram o esforço diplomático.



"Os omanis estão desempenhando um papel vital (...) Por esse motivo, acho que eles enviaram sua delegação a Sana para discutir com os líderes políticos huthis", afirmou à AFP.



No entanto, o chefe da diplomacia iemenita acrescentou: "Não recebemos nenhuma resposta deles. As únicas respostas que recebemos foram apenas dois ataques brutais ocorridos ontem e anteontem".



De acordo com o governo, em ataques recentes, mísseis huthis e drones carregados com explosivos atingiram alvos civis, incluindo um posto de combustível e um centro de detenção de mulheres.