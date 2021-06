O exército francês matou no norte do Mali um líder extremista do grupo Al-Qaeda no Magreb Islâmico (Aqmi), responsável pelo sequestro e assassinato em novembro de 2013 de dois jornalistas franceses, anunciou nesta sexta-feira a ministra da Defesa, Florence Parly.



A eliminação do extremista aconteceu no sábado passado, quando os militares detectaram "a preparação de um ataque terrorista em Aguelhok, norte do Mali", explicou a ministra.



Na operação morreram "quatro terroristas", incluindo Baye Ag Bakabo, líder do Aqmi e responsável pelo sequestro" de dois repórteres da Rádio França Internacional, Ghislaine Dupont e Claude Verlon.