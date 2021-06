França anuncia morte de extremista responsável por assassinato de jornalistas no Mali

O Exército francês matou no norte do Mali um líder extremista do grupo Al-Qaeda no Magreb Islâmico (Aqmi), responsável pelo sequestro e assassinato, em novembro de 2013, de dois jornalistas franceses - anunciou nesta sexta-feira a ministra da Defesa Florence Parly.



A eliminação do extremista aconteceu no sábado passado, 5 de junho, quando os militares da operação Barkhane detectaram "a preparação de um ataque terrorista em Aguelhok, norte do Mali", relatou a ministra.



Na operação, morreram "quatro terroristas", incluindo Baye Ag Bakabo, líder do Aqmi e responsável pelo sequestro dos repórteres da Rádio França Internacional (RFI) Ghislaine Dupont e Claude Verlon. "Sua neutralização põe fim a uma longa espera", afirmou a ministra, dirigindo "seu pensamento aos familiares" dos dois jornalistas.



Em 2 de novembro de 2013, os dois franceses, com 57 e 55 anos, respectivamente, foram sequestrados durante uma reportagem e foram mortos, poucos meses após a operação francesa Serval destinada a conter uma coluna armada de extremistas que ameaçava a capital Bamako.



Seus corpos foram encontrados menos de duas horas depois, a uma dúzia de quilômetros de distância. Em 6 de novembro, Aqmi assumiu a responsabilidade pelo crime. Mas as circunstâncias precisas de suas mortes nunca foram esclarecidas.



Em comunicado, amigos dos jornalistas lamentaram que o líder jihadista "não tenha sido preso para ser interrogado sobre as circunstâncias envolvendo essa tragédia".



O resultado da operação "ilustra uma das prioridades da França no Sahel: abater os principais líderes dos grupos terroristas que operam na região: o RVIM (ligado à Al-Qaeda) e o EIGS (ligado ao Estado Islâmico)", assinalou a ministra da Defesa.



Em Washington, o porta-voz do Pentágono, John Kirby, afirmou que os Estados Unidos continuarão apoiando as operações antiterroristas no Sahel. "Continuaremos oferecendo apoio, o tipo de apoio que temos aportado aos franceses quando precisaram na região", declarou Kirby.