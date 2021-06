Tremor de 4,9 graus estremece o sudoeste da Guatemala, sem causar danos

Um tremor de magnitude 4,9 sacudiu nesta quinta-feira (10) o sudoeste da Guatemala sem informes preliminares de vítimas ou danos materiais, informou o porta-voz da Proteção Civil, David de León.



O sismo foi registrado às 14h18 locais (17h18 de Brasília) com epicentro no oceano Pacífico, na costa do departamento (estado) de Suchitepéquez, comentou o porta-voz da entidade, que pertence à Coordenadora Nacional para a Redução de Desastres (Conred).



Um balanço preliminar de socorristas indica que não causou perdas humanas, nem danos materiais, informou o funcionário.



A Guatemala costuma sofrer fenômenos deste tipo pela convergência das placas tectônicas Caribe, Cocos e Norte-americana, assim como por falhas geológicas locais que geram uma série de movimentações, a maioria imperceptíveis ao ser humano.



Segundo as autoridades, 90% do território guatemalteco são propensos a tremores.