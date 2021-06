Dois adultos e uma criança morrem no último de uma série de tiroteios na Flórida

Dois adultos e uma criança morreram nesta quinta-feira (10) quando um agressor abriu fogo em um supermercado no sul da Flórida, no último de uma série de tiroteios em massa ocorridos neste estado do sudeste dos Estados Unidos nas últimas semanas.



O incidente ocorreu em um supermercado Publix na cidade de Royal Palm Beach, 130 km ao norte de Miami, informou o gabinete do xerife do condado de Palm Beach.



"Na chegada, os policiais localizaram três pessoas mortas por ferimentos à bala", escreveu a polícia no Twitter.



"Um homem adulto, uma mulher adulta e uma criança. O agressor é um dos falecidos".



Detetives isolaram a área e nenhuma informação adicional foi divulgada neste momento, exceto que não se trata mais de um "tiroteio ativo".



Este é o último de uma série de tiroteios que assolaram o sul da Flórida nos últimos dias.



Na noite de domingo, um tiroteio em uma festa de formatura deixou três mortos e cinco feridos em Miami.



Em 1º de junho, três agressores mataram duas pessoas e feriram 21 quando abriram fogo em frente a um salão de festas em Hialeah, uma cidade no condado de Miami-Dade.