Projetos ambientais são alternativas para reativar economia na América Latina (FAO)

Sete projetos em áreas rurais da América Latina que combinam produção agrícola eficiente com consciência ambiental foram destacados pela FAO como um exemplo de empreendimentos ambientais que podem ajudar na reativação econômica da região no pós-pandemia.



Realizado por agricultores com apoio estatal e privado em nove países - entre eles México e Brasil - eles conseguiram reduzir as emissões de poluentes e ao mesmo tempo economizar dinheiro ou aumentar a renda, indicou o estudo "Agricultura Sustentável e Resiliente na América Latina e Caribe, oportunidade de recuperação pós-COVID-19 ", apresentado esta quinta-feira (10) pela FAO.



"As sete experiências analisadas neste estudo são evidências de que uma agricultura sustentável e resiliente é possível e simultaneamente gera benefícios econômicos, sociais e ambientais", indicou o estudo divulgado pelo escritório regional da FAO em Santiago do Chile.



A América Latina é a região mais atingida pela covid-19, com mais de 1,18 milhão de mortes e mais de 34 milhões de infecções.



No México, por exemplo, o governo promoveu um plano de promoção de energias limpas, como os sistemas fotovoltaicos, por meio dos quais 1.842 das agroindústrias produziram 221.624 (MWh) e reduziram as emissões líquidas de gases de efeito estufa (GEE) em aproximadamente 6 milhões de toneladas de CO2.



Enquanto isso, no Equador, 1.056 de pecuaristas adotaram práticas ecologicamente corretas e aumentaram sua produção de leite, sua renda e evitaram a emissão de 24.000 toneladas de GEE.



O Brasil, um dos países mais atingidos pelo vírus no mundo, juntou-se ao Suriname e a Trinidad e Tobago em um projeto de manejo sustentável da pesca de arrasto que permitiu que a pesca não intencional fosse reduzida em até 36%, protegendo espécies ameaçadas de extinção, como as tartarugas.



Enquanto no Uruguai, um projeto que envolveu 2.000 técnicos e produtores reduziu o uso de herbicidas no ciclo de produção da soja em até 70%, sem afetar a produtividade e sem aumentar os custos, no sul do Chile, 340 agricultores aumentaram seus benefícios econômicos em 15%, reduzindo o uso de energia, suas emissões e melhorando o uso da água e do solo.