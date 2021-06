Homem que agrediu presidente francês é condenado a quatro meses de prisão

Agressão ocorreu enquanto Macron abordava um grupo de pessoas na cidade de Tain-l'Hermitage (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Umfrancês em Valence (sudeste), nesta quinta-feira (10), oquea 18 meses de, dos quais 14 com suspensão condicional da pena.O Ministério Público havia solicitado uma pena de 18 meses de prisão contra, de 28 anos, por "contra pessoa que detémpública".O homemem uma audiência judicial ter batido no rosto do presidente há dois dias, durante uma visita à cidade deDurante a audiência, o representante do MP considerou que a, que qualificou de "", foi um "".Descrito por seus amigos como tímido e afável, Damien Tarel explicou aos agentes quecom odos "coletes amarelos" e declarou ter afinidades com a direita e a extrema direita, embora "sem pertencer a nenhum partido".O incidente ocorreu na terça-feira nade, enquanto Macron abordava um grupo de pessoas durante uma, e provocou a indignação de toda a classe política francesa.O presidente, porém,o incidente, chamando-o de "" cometido por "".Macron, de 43 anos, buscará no próximo ano um segundo mandato tendo a líder da extrema direita Marine Le Pen como sua principal rival, de acordo com as pesquisas.