O Ministério Público pediu, nesta quinta-feira (10), uma pena de 18 meses de prisão contra Damien T., que admitiu em uma audiência judicial ter batido no rosto do presidente francês Emmanuel Macron há dois dias, durante uma visita à cidade de Valence, no sudeste da França.



Este tapa, "absolutamente inadmissível", é um "ato de violência deliberada", afirmou o representante do Ministério Público de Valence, diante do homem de 28 anos.