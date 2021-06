Ao menos 11 pessoas, incluindo oito crianças, morreram no desabamento de um prédio em Mumbai, tragédia que as autoridades indianas atribuíram às chuvas de monção.



O governo da capital do estado de Maharashtra (oeste) confirmou que sete pessoas ficaram feridas no desabamento do edifício, que aconteceu na quarta-feira à noite em uma área carente da cidade.



Entre os feridos, seis estão em condição estável e uma mulher de 30 anos foi internada em estado crítico.



As operações de busca e resgate prosseguem nesta quinta-feira.



Os moradores dos prédios próximos foram retirados de suas casas por precaução.