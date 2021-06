A candidata presidencial de direita Keiko Fujimori solicitou nesta quarta-feira (9) perante o tribunal eleitoral do Peru a anulação de cerca de 200 mil votos, em entrevista coletiva em Lima após a acirrada eleição de domingo em que foi superada pelo esquerdista Pedro Castillo.



"O Força Popular está apresentando hoje ações de nulidade de 802 atas de votação em todo o país, o que será apresentado ao júri eleitoral nacional", informou Fujimori no momento em que o último relatório do órgão eleitoral aponta 50,2% dos votos para Castillo contra 49,7% para a líder da direita, com 99% das urnas contabilizadas. As atas "representam cerca de 200 mil votos, que devem ser retirados da contagem nacional", acrescentou.