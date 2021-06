Peugeot será indiciada na França por caso 'Dieselgate'

A Peugeot será indiciada na França, seguindo os passos da Renault e da Volkswagen, como parte da investigação de fraude nos mecanismos de controle de poluição de modelos antigos de motores a diesel, anunciou nesta quarta-feira (9) a Stellantis, controladora da montadora francesa.



Os juízes de instrução acusaram hoje a Automobiles Peugeot SA, uma subsidiária integral da Stellantis NV, "com acusações de fraude na venda de veículos a diesel Euro 5 ocorrida na França entre 2009 e 2015", explicou o grupo em um comunicado.



Uma fonte judicial confirmou nesta quarta-feira o indiciamento da Peugeot sob a acusação de "fraude envolvendo um perigo para a saúde humana ou animal".



"Duas outras subsidiárias da Stellantis, Automobiles Citroën SA e FCA Italy SpA., Serão convocadas pelos juízes de instrução, respectivamente, em 10 de junho e em julho, no âmbito da mesma informação judicial", explicou o grupo.



A Peugeot viu-se obrigada a pagar uma "garantia" no valor de 10 milhões de euros, incluindo 8 milhões de euros pelo eventual pagamento de indemnizações e multas, e a apresentar uma garantia bancária de 30 milhões de euros "para compensar possíveis danos", revelou a empresa.



A Peugeot está "avaliando a regularidade desta medida e se irá recorrer", declarou a Stellantis em seu comunicado.



"Nossas subsidiárias estão firmemente convencidas de que seus sistemas de controle de emissão atendiam a todos os requisitos aplicáveis na época e continuam a cumpri-los hoje, e aguardam ansiosamente a oportunidade de demonstrar isso", acrescentou o grupo.



