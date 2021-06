Wall Street fecha em leve queda antes de dados inflacionários nos EUA

A bolsa de Nova York fechou em leve queda nesta quarta-feira (9), embora se mantenha perto de seus níveis recorde antes de um indicador sobre a inflação que será divulgado nos Estados Unidos na quinta-feira.



O Dow Jones fechou em queda de 0,44% a 34.447,14 pontos. Enquanto isso, o tecnológico Nasdaq perdeu 0,09% a 13.911,75 unidades e o índice ampliado S&P; 500 fechou em alta de 0,18% a 4.219,55 pontos, perto do seu recorde no início de maio.



O mercado "terminou o dia em baixa, freado pelas ações dos setores industriais e financeiros, que pressionaram o Dow Jones", resumiram os analistas da Schwab. "As perdas foram limitadas porque os investidores se mantêm prudentes antes de um primeiro indicador de inflação na quinta-feira", acrescentaram.



O índice de preços ao consumo (CPI) de maio será publicado na quinta-feira pelo Departamento de Trabalho.



O dado da inflação é relevante para a política monetária nos Estados Unidos, que com taxas ultrabaixas injetou dinheiro nos mercados.



PFIZER



GAMESTOP



BLACKBERRY



AMAZON.COM