Dezessete pessoas morrem na queda de um ônibus em ribanceira no Peru

Ao menos 17 pessoas morreram e outras sete ficaram feridas na queda de um ônibus de passageiros em uma rodovia andina no norte do Peru, informou uma funcionária regional nesta quarta-feira (9).



O acidente ocorreu na tarde de terça-feira na região chamada de Balcón del Diablo, na sinuosa rodovia entre Huamachuco e Pataz, de 155 km de extensão, na serra andina da região de La Libertad (500 km ao norte de Lima).



"Até o momento nos reportaram 17 mortos e sete feridos após a queda de um ônibus em um abismo de 200 metros", disse à rádio RPP a gerente regional de Transportes da Liberdade, Edith Chuco.



"Continuam sendo resgatados os corpos, não foi encerrada a ata policial", disse Chuco.



A remota região do acidente fica a 12 horas de viagem da cidade costeira de Trujillo, capital de La Libertad.



O ônibus saiu de Trujillo com mais de 30 passageiros e tinha como destino o distrito de Chillia, 100 km ao sul de Pataz.



Entre os mortos estão oito mulheres, segundo a funcionária.



Os feridos foram levados aos hospitais de Trujillo, acrescentou.



Os acidentes em rodovias peruanas são frequentes devido ao excesso de velocidade, o mau estado das estradas, falta de sinalização e escasso controle das autoridades.



Segundo o Ministério dos Transportes, entre janeiro e novembro de 2020 foram registrados 3.526 acidentes de trânsito nas estradas peruanas.