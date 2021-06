"Os Estados Unidos voltaram", afirmou nesta quarta-feira (9) o presidente americano, Joe Biden, em um discurso para tropas de seu país estacionadas no Reino Unido, etapa inicial de sua primeira viagem internacional desde que chegou à Casa Branca, há cinco meses.



"Vamos deixar claro que os Estados Unidos voltaram e que as democracias do mundo estão unidas para enfrentar os desafios mais difíceis e as questões que mais importam para o nosso futuro, que estamos comprometidos em liderar com força, a defender nossos valores e cumprir com nossa gente", afirmou.