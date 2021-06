EUA não pretendem exigir comprovante de vacinação contra covid-19, diz Fauci

Chefe do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas (NIH, na sigla em inglês) e principal conselheiro médico da administração Biden, Anthony Fauci disse que o governo dos Estados Unidos não pretende exigir ou emitir qualquer comprovação de vacinação contra a covid-19 aos cidadãos do país.



O especialista alertou, no entanto, durante evento do Wall Street Journal nesta quarta-feira, que espera que algumas localidades e organizações exijam que as pessoas sejam imunizadas. "Haverá lugares onde você trabalhará que dirão: 'se você quiser trabalhar aqui, você será vacinado'", afirmou Fauci.