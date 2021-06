Área com parques nobres sediará a cúpula Biden-Putin em Genebra

Uma área com dois dos parques mais nobres de Genebra receberá os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Rússia, Vladimir Putin, em sua cúpula no dia 16, segundo documentos oficiais divulgados nesta quarta-feira (9).



A zona de segurança delimitada pelas autoridades locais, cujo mapa foi publicado, inclui os parques La Grange e Eaux-Vives, às margens do lago Léman, em um dos bairros sofisticados da cidade.



As autoridades pedem aos habitantes locais que permaneçam em suas casas no dia da cúpula.



Do lado dos EUA, um funcionário confirmou sob anonimato à AFP que a reunião será realizada nessa área. Barreiras contra manifestações foram instaladas e a vigilância foi aumentada.



Após agradecerem a escolha de Genebra por ambas as potências, as autoridades pedem à população que mostrem seu "sentido de respeito, acolhimento e diálogo", segundo a nota.



No parque La Grange, há uma luxuosa residência do século XVIII que por mais de 100 anos serviu como local de recepção da cidade. O parque Eaux-Vives, por sua vez, abriga um hotel e restaurante.



A entrada do parque La Grange, guardada por dois grandes leões de pedra, estava sendo limpa às pressas na terça-feira, assim como os muros do recinto, com jatos de água sob pressão, verificou a AFP.