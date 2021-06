Incêndio perto de Jerusalém força a evacuação de várias aldeias

Um grande incêndio em uma área arborizada nos arredores de Jerusalém na tarde desta quarta-feira(9) paralisou o tráfego rodoviário e forçou a evacuação de vários vilarejos, enquanto dezenas de bombeiros lutavam para controlá-lo.



A estrada principal que liga Jerusalém a Tel Aviv foi bloqueada, assim como a linha férrea entre as duas principais cidades do país, anunciou a polícia israelense.



O incêndio começou no noroeste de Jerusalém, a cerca de 15 km de distância, em uma floresta próxima a áreas habitadas. Os bombeiros ativaram o estado de alerta.



"Dez aviões de combate a incêndio e 29 equipes de combate a incêndio, com 78 bombeiros, lutam sem conseguir conter" as chamas, segundo nota do corpo de bombeiros.



De uma parte de Jerusalém, era possível perceber a fumaça e seu cheiro.



A polícia anunciou que evacuou os habitantes das aldeias de Maale HaHamisha e Yad Hashmona, nas colinas próximas à cidade.



Não muito longe do incêndio, a cidade de maioria árabe de Abu Gosh não foi evacuada.



No momento, as causas do incêndio eram desconhecidas.