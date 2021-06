Campanha de desinformação para desacreditar jornalista bielorrusso preso

Uma intensa campanha de difamação e desinformação tenta desacreditar o jornalista da oposição bielorrussa Roman Protasevich, detido no aeroporto de Minsk após a interceptação de um avião que viajava da Grécia para a Lituânia.



Pouco depois de sua prisão, artigos foram publicados em russo e, mais tarde, em uma dezena de idiomas, ligando-o a grupos neonazistas.



Fotos de jovens fazendo saudação nazista e usando distintivos da SS nas redes sociais tentavam convencer que se tratava do jornalista, uma campanha de desinformação semelhante às lançadas no passado contra os opositores do Kremlin, segundo especialistas.



A AFP encontrou o homem da foto fazendo a saudação nazista. Trata-se de Konstantin Ajromenko.



O jovem bielorrusso confirmou sua identidade, observando que a foto foi tirada "10 ou 12 anos atrás".



"Nunca fomos nazistas. Tiramos essas fotos apenas para nos divertir, porque a propaganda oficial nos chamava de nazistas", disse ele à AFP.



Ele esclareceu que o homem com o capacete da SS não era Protasevich, mas Eduard Lobov, um ex-político bielorrusso, que se tornou combatente no leste da Ucrânia.



- Jornalista ou combatente? -



O próprio Protasevich admitiu que passou um tempo em unidades paramilitares no leste da Ucrânia após a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014.



Rotulando-o como "terrorista" e "extremista", a campanha afirma que ele lutou no batalhão de Azov, conhecido por suas visões neonazistas.



Sua família, colegas e até alguns combatentes insistem que ele estava na Ucrânia apenas como jornalista.



Vladislav Sobolevsky, comandante no batalhão de Azov entre 2014 e 2017, afirmou que Protasevich se alistou como jornalista para "ajudar a Ucrânia e, no futuro, seu próprio país".



- 'Propaganda típica do Kremlin' -



O jornalista de 26 anos mencionou frequentemente a sua temporada na Ucrânia durante entrevistas. Há também um vídeo no qual ele trata de um ferimento durante o combate. Mas sempre afirmou que estava lá para registrar a luta.



De acordo com Euvsdisinfo.eu, um projeto de serviço estrangeiro da União Europeia (UE) criado para combater a desinformação russa, esta é uma tentativa deliberada de "difamar" Protasevich.



Um artigo publicado em seu site comparou esses "esforços de desinformação" aos usados contra críticos do Kremlin, como Alexei Navalny.



A Rússia é um importante aliado de Lukashenko, que prendeu centenas de opositores após os protestos massivos que eclodiram após sua polêmica reeleição no ano passado.



Essa mistura de fatos, mentiras e acusações infundadas "tem todas as marcas da propaganda típica do Kremlin", disse Jakub Kalensky, principal investigador do Atlantic Council, um grupo de estudos com sede em Washington.