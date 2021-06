Três anos de prisão para farmacêutico americano que tentou deteriorar vacinas anticovid

Um farmacêutico americano foi condenado a três anos de prisão depois que se declarou culpado de deteriorar de forma voluntária dezenas de doses de vacinas contra a covid, informou o Departamento de Justiça.



Steven Brandenburg, de 46 anos, retirou deliberadamente frascos do imunizante da Moderna do refrigerador do hospital em que trabalhava no Wisconsin, de acordo com documentos judiciais.



O farmacêutico também terá que pagar 83.800 dólares ao hospital como compensação.



Ele retirou as vacinas da geladeira durante o turno noturno e as deixou por várias horas em temperatura ambiente antes de colocá-las de volta na geladeira para que fossem aplicadas no dia seguinte.



No total, 57 pessoas receberam estas doses, segundo o governo.



"A tentativa deliberada de deteriorar doses de vacina em uma situação de emergência sanitária nacional é um crime grave", afirmou Brian Boynton, assistente do procurador-geral responsável por questões civis no Departamento de Justiça.



Steven Brandenburg declarou que acreditava que a vacina era perigosa para as pessoas e poderia modificar o DNA.



A vacina da Moderna, assim como a desenvolvida pela Pfizer-BioNTech, é baseada na tecnologia de RNA mensageiro, um sistema que 'ensina' o sistema imunológico a combater um vírus.



Mais de 124 milhões de doses do imunizante da Moderna foram aplicadas nos Estados Unidos.