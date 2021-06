Pandemia altera a classificação das cidades mais agradáveis do mundo

A pandemia abalou a classificação das melhores cidades do mundo para se viver, com uma queda das europeias no ranking e uma ascensão das australianas, japonesas ou neozelandesas, devido a suas medidas para conter a covid-19, segundo um estudo.



Auckland lidera o estudo anual da revista The Economist sobre as cidades onde viver é agradável de um total de 140, segundo a edição de 2021, que será publicada na quarta-feira, seguida de Osaka, no Japão; Adelaide, na Austrália; Tóquio, e Wellington, na Nova Zelândia.



"Auckland subiu ao topo da classificação graças a sua abordagem bem sucedida para conter a pandemia de covid-19, que permitiu que a sociedade permaneça aberta e a cidade tenha melhores resultados em termos de educação, cultura e meio ambiente", afirma o comunicado de imprensa que acompanha o estudo.



Ao contrário, "as cidades europeias tiveram um resultado especialmente medíocre na edição deste ano". Viena, considerada a cidade mais agradável entre 2018 e 2020, caiu para a 12ª posição, enquanto Hamburgo, na Alemanha, caiu da 34ª para a 47ª.



O estudo menciona "o estresse nos recursos hospitalares, que aumentou na maioria das cidades alemãs e francesas" e "as restrições à circulação e às reuniões que limitaram a oferta cultural".



A alta mais notável foi registrada em Honolulu, no Havaí, Estados Unidos (14º do ranking, +46 posições), "graças aos grandes avanços na forma de conter a pandemia e de gerir o programa de vacinação".



Damasco continua sendo a cidade onde viver é mais difícil, devido à guerra civil. Caracas ocupa a posição 131.