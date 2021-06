Wall Street tem novo dia sem impulso, mas fecha perto de níveis recorde

A bolsa de Nova York estagnou nesta terça-feira (8), como tinha acontecido na segunda, em um mercado que se move perto de níveis recorde e que se prepara para um indicador de inflação nos Estados Unidos na quinta-feira.



O índice Dow Jones recuou 0,09% a 34.599,82 pontos. O tecnológico Nasdaq, enquanto isso, subiu 0,31% a 13.924,91 unidades e o S&P; 500 teve alta modesta de 0,02% a 4.227,26 pontos, perto de seu recorde de maio.



"O mercado se move tranquilamente para a alta, com volumes" de transações "que não são muito elevados. Parece buscar novas ideias que não chegam", declarou à AFP Gregori Volokhine, da Meeschaert Financial Services.



"Não há argumentos para investir agressivamente em novos setores. Flutuamos um pouco, o que não é necessariamente ruim", acrescentou este gestor de portfólios, para quem o risco seria que houvesse entusiasmo demais.



Os analistas da Schwab destacaram o compasso de espera dos investidores antes de um indicador de inflação em maio que será publicado na quinta-feira.



O dado de inflação é relevante para a política monetária nos Estados Unidos, que com taxas ultrabaixas injetou dinheiro nos mercados.