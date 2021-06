Senadora afirma que Biden encerrou negociação por infraestrutura sem acordo

As negociações bipartidárias por um pacote de infraestrutura foram encerradas hoje nos Estados Unidos, segundo a senadora republicana Shelley Mooore Capito, que vinha liderando as tratativas por parte da oposição. Em um comunicado após se reunir com o presidente Joe Biden, a opositora se disse "desapontada" com a decisão, que afirmou ter sido tomada pelo democrata.



"Apesar de progresso nas negociações, Biden continuou com ofertas elevando impostos", indicou Capito no documento, em referência a um dos pontos de maior controvérsia entre a Casa Branca e os republicanos, sugerindo que haviam alternativas que não afetavam "indivíduos, famílias e pequenos negócios". Uma das demandas apontadas por Capito era a manutenção de um programa que reduziu impostos corporativos em 2017, durante o governo de Donald Trump, o que ela disse ter sido "entendido" por Biden.



Outro ponto de discussão foi um pacote mais "direcionado" em infraestrutura, uma demanda republicana, enquanto Biden seguiu buscando uma proposta mais abrangente, indicou a senadora. No entanto, Capito sugeriu que "não é o fim da cooperação bipartidária" no tema, afirmando querer "aproveitar" o impulso para buscar "novas soluções" com a oposição.