Os Estados Unidos atenuaram nesta terça-feira (8) seu nível de alerta para o risco representado pela pandemia da covid-19 em viagens a vários países, como Canadá, França, Alemanha e Japão, sede dos Jogos Olímpicos.



O Departamento de Estado emitiu um aviso em que pede aos norte-americanos que reconsiderem a viagem devido ao risco do coronavírus. No nível anterior, as autoridades pediam para que seus cidadãos não fossem a esses países.