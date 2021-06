Estado americano oferece 'baseados por vacinas' para seduzir céticos sobre imunizante

O estado de Washington, nos Estados Unidos, está oferecendo "um baseado em troca de vacina", na mais recente tentativa curiosa de seduzir mais pessoas a se vacinar, à medida que as taxas de inoculação do imunizante contra a covid-19 continuam diminuindo.



As lojas que vendem maconha neste estado do noroeste, onde o uso recreativo da planta foi legalizado em 2012, poderão oferecer um baseado grátis para qualquer pessoa com 21 anos ou mais que seja vacinada em suas clínicas habilitadas.



A medida segue uma decisão do mês passado, também naquele estado, que autorizou bares e outras empresas a darem uma bebida de graça a adultos que vão se vacinar nas próximas seis semanas.



Até agora, pouco mais da metade dos adultos do estado de Washington (54%) receberam ao menos uma dose da vacina covid-19, de acordo com dados recentes do Departamento de Saúde.



No entanto, nas últimas semanas a taxa de vacinação diminuiu em grande parte do país, o que levou à implementação de uma série de propostas para incentivar uma maior participação.



Vários estados, incluindo Califórnia e Ohio, criaram "loterias" de vacinas, oferecendo prêmios em dinheiro ou bolsas de estudos para indivíduos imunizados selecionados aleatoriamente.



Outros incentivos incluem ingressos grátis para esportes, passagens aéreas e cupons gratuitos para cervejas, enquanto um dispensário de maconha do Arizona já experimentou dar produtos grátis para quem for imunizado.



A oferta temporária dos "baseados por vacinas" do Estado de Washington, proposta por fornecedores de maconha, com participação opcional para cada comerciante, vai até 12 de julho.



O presidente Joe Biden estabeleceu uma meta para que 70% dos adultos sejam vacinados até 4 de julho, o Dia da Independência do país.



De acordo com os dados mais recentes dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, o número atual de vacinados é de 63,7%.