Regulador europeu decidirá em julho sobre uso da vacina Moderna em adolescentes

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) anunciou nesta terça-feira que pronunciará, em julho, uma decisão sobre o uso da vacina contra o coronavírus da Moderna em jovens com entre 12 e 17 anos.



Após um pedido de aprovação condicional submetido na segunda-feira pela empresa de biotecnologia dos Estados Unidos, a EMA indicou que fará uma "avaliação acelerada".



"A EMA vai divulgar o resultado da avaliação, que deve ocorrer em julho, a menos que informações adicionais sejam necessárias", disse.



A agência afirmou que a vacina Moderna, aprovada para adultos na União Europeia desde janeiro, será revista com base nos resultados de um grande ensaio clínico realizado com adolescentes.



O órgão regulador de medicamentos aprovou em maio a primeira vacina para adolescentes europeus, fabricada pela



PFIZER



BioNTech