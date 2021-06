Lealdade republicana às mentiras de Trump ameaça a democracia dos EUA, diz Obama

O Partido Republicano não teve coragem de denunciar as mentiras de Donald Trump depois das eleições presidenciais e do ataque ao Capitólio que ameaçou as bases da democracia americana, disse Barack Obama em entrevista à CNN.



Na entrevista, que foi ao ar na noite de segunda-feira, o ex-presidente democrata disse acreditar que havia "salvaguardas institucionais suficientes" para agir como freio e contrapeso contra Donald Trump.



Obama se referiu às declarações do bilionário republicano nas quais negou a interferência russa nas eleições de 2016 e também quando, no ano seguinte, ele disse que havia "gente boa de ambos os lados" após a violência entre membros da extrema direita e manifestantes antirracistas em Charlottesville.



"Não vimos o Partido Republicano dizer: 'Chegamos ao limite, isso é inaceitável, isso não é quem somos', mas eles foram forçados a aceitar", disse ele.



Referindo-se ao ataque ao Capitólio liderado por partidários de Trump em 6 de janeiro, ele criticou "a grande parte de um Congresso eleito que se soma à falsidade de que houve problemas com as eleições", cujo resultado Trump se recusa a aceitar, denunciando, sem provas concretas, fraudes durante a votação.



"Não esperava que houvesse tão poucas pessoas que diriam: 'Bem, não me importo de perder meu emprego porque isso é muito importante, os Estados Unidos são muito importante, nossa democracia é muito importante'", disse Obama. "Não vimos isso."



Trump atacou repetidamente membros republicanos do Congresso, como a representante do Wyoming, Liz Cheney, que rejeitou sua falsa alegação de que ganhou a eleição.



Para Obama, o peso que os aliados de Trump adquiriram no Partido Republicano é uma ameaça à democracia.



"Esta experiência de democracia não aconteceu por si só, de forma automática", mas é o resultado das ações de "cada geração sucessiva" desde a independência do país, acrescentou.