Conselho de Segurança recomenda segundo mandato de Guterres como secretário-geral da ONU

O Conselho de Segurança aprovou por unanimidade nesta terça-feira (8) recomendar Antonio Guterres, de 72 anos, para um segundo mandato como secretário-geral da ONU para o período 2022-2026.



No cargo desde janeiro de 2017, o ex-primeiro-ministro português foi o único postulante na disputa. Outras 10 pessoas buscaram o posto, mas não eram candidatos formais porque não receberam o respaldo de nenhum dos 193 países que integram a ONU.



O Conselho, crucial no processo de nomeação, aprovou em uma sessão a portas fechadas a recomendação para que a Assembleia Geral aprove o segundo mandato de Guterres, anunciou seu atual presidente, o embaixador da Estônia Sven Jürgenson.



A aprovação da Assembleia é considerada uma mera formalidade e deve acontecer em breve.



Durante seu primeiro mandato, Guterres se viu obrigado a concentrar esforços para limitar os potenciais danos da política externa unilateral, nacionalista e afastada das alianças estimulada pelo ex-presidente americano Donald Trump.



Agora, com o novo mandato, Guterres precisará de um "plano de batalha" para enfrentar todas as crises que afetam o mundo, afirmou uma fonte diplomática.