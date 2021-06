UE: mais de um milhão de pessoas já receberam o seu certificado sanitário

(foto: AFP / Denis LOVROVIC)





Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





Janssen





Pfizer





Como funciona o 'passaporte de vacinação'?

Mais de um milhão de pessoas na Europa já receberamsanitários digitais, e isso deve facilitar asdentro da União Europeia (UE) neste verão, anunciou nesta terça-feira (8/6) o comissário europeu Didier Reynders.Os, que atestam que o portador foi totalmente vacinado contra a COVID-19, testou negativo ou está imune após uma, já começaram a ser emitidos em nove países, disse o funcionário em audiência perante o Parlamento Europeu.No momento, esses certificados estão sendona Bulgária, Croácia, República Tcheca, Dinamarca, Alemanha, Grécia, Polônia, Lituânia e Espanha."Mais de um milhão de cidadãos já receberam esses certificados e muitos mais virão nas próximase meses", garantiu o comissário Reynders.Os certificados vão ser reconhecidos por todos os países da UE a partir de 1º de julho, ao abrigo de um regulamento que deverá ser aprovado pelo Parlamento Europeu em uma votação cujosserão anunciados na quarta-feira (9/6).Uma vez que o projeto já foi objeto de uma longaentre os legisladores europeus e os representantes dos países da UE, a votação é apenas uma formalidade para viabilizar legalmente a iniciativa.Antes mesmo da entrada em vigor dosque estabelecem um quadro europeu comum, a UE lançou a sua plataforma técnica que permite a interoperabilidade dos certificados.Os certificados devem permitir que seus portadores evitemnos países de destino.No entanto, os Estados-membros mantêm a possibilidade de impor medidas restritivas adicionais, por exemplo, em caso de emergência de uma variante do coronavírus.Essa medidas, porém, deverão ser "necessárias e proporcionais paraa saúde pública"."Isso tornará a vida mais fácil para oseuropeus. O certificado digital COVID os ajudará a viajar na UE, seja por motivos profissionais, familiares ou de lazer", comentou o comissário Reynders.Com o objetivo de relançar o turismo, a Comissão Europeia corre contra o relógio para, entre os países do bloco, as medidas a que os viajantes estarão sujeitos dentro da UE, ainda que essas decisões sejam, em última análise, da responsabilidade dos países membros.Também está em negociações com países terceiros, como o Reino Unido e os Estados Unidos, para tentar obter omútuo dos certificados.

Os chamados passaportes de vacinação contra a COVID-19 estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países.



O sistema de controle tem como objetivo garantir o trânsito de pessoas imunizadas e fomentar o turismo e a economia.





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Especialistas dizem que os passaportes de vacinção impõem desafios éticos e científicos.

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

Mitos e verdades sobre o vírus

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.