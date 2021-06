Mais de 3.300 pessoas fugiram após ataque em Burkina Faso (ONU)

Pelo menos 3.000 pessoas se vieram obrigadas a fugir após o ataque à localidade de Solhan, no nordeste de Burkina Faso - disse nesta terça-feira (8) o Alto Comissariado da ONU para Refugiados (Acnur), que condenou firmemente o massacre.



O Acnur deu um balanço de 138 pessoas mortas neste ataque, cometido na madrugada de sábado, embora fontes locais tenham informado à AFP que houve 160 mortes. Este foi o mais grave massacre cometido por supostos jihadistas no país desde 2015.



"Cerca de 40 pessoas ficaram gravemente feridas e foram internadas em hospitais da região e da capital, Ouagadougou", disse o porta-voz do Acnur, Babar Baloch, em entrevista coletiva em Genebra.



"Cerca de 3.300 pessoas que temiam por suas vidas fugiram para povoados vizinhos, incluindo 2.000 crianças e mais de 500 mulheres", acrescentou.



Segundo o porta-voz, o Acnur e seus parceiros trabalham com as autoridades locais para construir em torno de 200 abrigos e prestar assistência a esses deslocados, embora precisem de "mais recursos" para conseguir fornecer a ajuda humanitária necessária.



Solhan fica perto da fronteira com Mali e Níger.



Outro ataque aconteceu na noite de sexta-feira em outro vilarejo da mesma região, Tadaryat. Nele, morreram pelo menos 14 pessoas.



As forças de segurança de Burkina Faso não conseguem controlar a espiral de violência jihadista que o país sofre desde 2015. Já são mais de 1.400 mortos e um milhão de deslocados que fogem de áreas violentas.