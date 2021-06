Queda do PIB da Eurozona no 1º trimestre foi menor que a primeira estimativa

O Produto Interno Bruto (PIB) da Eurozona registrou queda menor que a primeira estimativa, anunciou a agência europeia de estatísticas Eurostat, que no entanto confirmou uma recessão técnica sob o efeito das restrições sanitárias.



O PIB dos países que adotam a moeda única registrou queda de 0,3% entre janeiro e março, na comparação com o trimestre anterior, de acordo com a segunda estimativa da Eurostat. A primeira avaliação, publicada em abril, apontava um retrocesso de 0,6%.



A queda segue um recuo de 0,6% no quarto trimestre de 2020, também um pouco menos intenso que o esperado.



O resultado negativo do PIB durante dois trimestres consecutivos define tecnicamente uma recessão.



A maioria dos analistas espera uma forte recuperação no segundo trimestre (abril-junho) graças à flexibilização gradual das restrições sanitárias que prejudicaram as atividades, especialmente nos serviços relacionados com transportes, hotéis e turismo.



A Eurozona é o espaço compartilhado por 19 países da União Europeia que adotaram o euro como moeda. A política monetária é conduzida pelo Banco Central Europeu.