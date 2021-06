Tóquio: policiais e bombeiros são vacinados em famoso mercado de peixes

(foto: AFP / Charly TRIBALLEAU)

O antigo mercado de peixes de Tsukiji, em Tóquio, que foi umaturística até sua transferência em 2018, foinesta terça-feira (8/6) em um local de vacinação contra a COVID-19 para policiais e bombeiros do Japão.O antigo local de venda dedo mar, que servirá como centro de transporte para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, foi incorporado ao programa dejaponês, que teve um início lento, mas foi acelerado nas últimasQuase 500 bombeiros e 2.500 policiais deveriam receber asdoses no antigo mercado de 3.600 metros quadrados, próximo ao distrito comercial de Ginza, em Tóquio.Um bombeiro afirmou aosque estava "aliviado" por receber a primeira dose da"Meu trabalho é inspecionar e manter osde combate a incêndios, me encontro com muitas pessoas (...) e não quero ser o que propaga o vírus", comentou.O Japão pretende vacinar 110.000de emergência até o fim de junho, incluindo acupunturistas e veterinários.Pouco mais de 3,5% da populaçãorecebeu a vacinação completa e mais de 10% a primeira dose.O Japão aplica as vacinas dos laboratórios Pfizer e Moderna. Também dispõe do fármaco da AstraZeneca, mas suspendeu o uso por preocupações sobre os raros casos de coágulos