A candidata de direita à presidência do Peru, Keiko Fujimori, denunciou nesta segunda-feira (7) "irregularidades" e "indícios de fraude" na eleição de domingo, no momento em que o principal adversário na disputa, o esquerdista Pedro Castillo, mantém uma ligeira vantagem na contagem dos votos.



Há "uma série de irregularidades" e "indícios de fraude na mesa" de votação, afirmou em coletiva de imprensa Fujimori, que liderava inicialmente o escrutínio, mas logo foi superada por Castillo com o início da contagem dos votos nas áreas rurais do país.



"Há uma clara intenção de boicotar a vontade popular", denunciou a filha do ex-presidente preso Alberto Fujimori, que mostrou alguns vídeos e fotos para apoiar suas denúncias, entre elas a de um registro de votação de um posto rural onde Castillo obteve 187 votos e ela nenhum.



Por sua vez, o partido Peru Libre de Castillo solicitou em comunicado que o Escritório Nacional de Processos Eleitorais (ONPE) "cuide da correta proteção dos dados eleitorais ao processá-los e publicá-los".



A missão de observação eleitoral da Organização dos Estados Americanos (OEA), que não mencionou irregularidades nas urnas, indicou nesta segunda-feira que "a contagem dos votos foi realizada de acordo com os procedimentos oficiais".



"Embora os cidadãos tenham dado o seu voto, o processo eleitoral continua" e a "conduta [dos candidatos] neste momento é crucial e decisiva para manter o clima de tranquilidade", afirmou o chefe da missão, o ex-chanceler paraguaio Rubén Ramírez, em vídeo postado no Twitter, no qual apoiou o trabalho das autoridades eleitorais peruanas.



Castillo, professor de uma escola rural de Cajamarca (norte), lidera a contagem de votos com 50,2% dos votos contra 49,7% de Keiko Fujimori, com 94,8% dos votos contabilizados, segundo fontes do corpo eleitoral .