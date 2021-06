Preços do petróleo fecham em queda por tomada de benefícios

Os preços do petróleo fecharam em leve queda nesta segunda-feira (7) devido a tomadas de benefícios depois que o barril de WTI alcançou os 70 dólares na abertura do mercado asiático, um nível que não se via desde outubro de 2018.



Finalmente, o cru "light sweet" (WTI) fechou em Nova York a 69,23 dólares, em queda de 0,56%.



Em Londres, o cru Brent alcançou os 72,27 dólares, seu valor máximo desde maio de 2019, embora tenha fechado a 71,49 dólares, em queda de 0,55%.



"Frequentemente, o movimento de preços reflete simplesmente que o mercado aproveita a valorização do petróleo e faz o que melhor sabe fazer, vender com lucro", resumiu Louise Dickson, da Rystad Energy.



Segundo esta especialista, o panorama de preços elevados "segue intacto e deve durar todo o verão" no hemisfério norte.



Depois de um ano de restrições provocadas pela pandemia do coronavírus nos Estados Unidos, a perspectiva de um verão normal no país que mais consome petróleo cru no mundo pressiona os preços.



