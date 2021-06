EUA recupera parte de resgate pago por ataque hacker à Colonial Pipeline

Autoridades americanas anunciaram nesta segunda-feira que recuperaram a maior parte do resgate pago a hackers pela empresa Colonial Pipeline para reiniciar sua rede de oleodutos.



"O Departamento de Justiça localizou e recuperou a maior parte do resgate", disse a procuradora-geral adjunta, Lisa Monaco, durante coletiva de imprensa.



O grupo Colonial, que transporta 45% do combustível consumido na costa leste dos Estados Unidos, foi vítima em 7 de maio de um ransomware, um programa que aproveita as falhas de segurança para cifrar os sistemas informáticos e exigir um resgate para desbloqueá-los.



A polícia americana acusou a rede DarkSide, surgida no ano passado e suspeita de ter vínculos com a Rússia, de estar por trás do ataque, que obrigou a Colonial a suspender todas as suas operações, o que nunca tinha acontecido.



O chefe do grupo, Joseph Blount, admitiu ter autorizado o pagamento de um resgate de 75 bitcoins, o equivalente a 4,4 milhões de dólares, aos hackers após o ataque de maio. Autoridades conseguiram rastrear as transferências financeiras e identificar 63,7 dessas bitcoins, que foram confiscadas nesta segunda-feira, informou em comunicado o Departamento de Justiça. Com a recente queda do valor da moeda virtual, a quantia recuperada pelo Departamento de Justiça foi de 2,3 milhões de dólares.



Blount agradeceu ao FBI pelo "trabalho rápido e profissionalismo" e disse que a empresa entrou em contato "discreta e rapidamente" com a agência quando detectou o ataque, no último dia 7. "Responsabilizar os criminosos e eliminar o ecossistema que lhes permite operar é a melhor forma de dissuadir e se defender de novos ataques."



A recuperação do pagamento de resgate feito por uma empresa é raro. Lisa Monaco espera que o exemplo da Colonial Pipeline anime as empresas que foram vítimas deste tipo de ataque a fazer contato rapidamente com as autoridades. Embora não haja "garantias", "podemos fazer o que fizemos hoje e privar os delinquentes dos lucros que esperavam", disse.



Desde o ataque ao sistema de oleodutos, que provocou uma escassez de gasolina em algumas regiões do leste do país, as autoridades americanas intensificaram sua luta contra os cibercriminosos.



O presidente Joe Biden emitiu uma ordem executiva para exigir das empresas que informem em caso de falhas na segurança informática. O Departamento de Justiça pediu aos promotores do país que comuniquem imediatamente qualquer informação sobre este tipo de ataque a uma nova unidade especializada.