Autoridades americanas anunciaram nesta segunda-feira (7) ter recuperado a maior parte do resgate pago a hackers pela empresa Colonial Pipeline para reiniciar sua rede de oleodutos.



O chefe do grupo, Joseph Blount, admitiu ter autorizado o pagamento de um resgate de 4,4 milhões de dólares aos hackers após o ataque de maio.



"O Departamento de Justiça localizou e recuperou a maior parte do resgate", disse a procuradora-geral adjunta, Lisa Monaco, durante coletiva de imprensa.