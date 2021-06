Biden convida presidente da Ucrânia à Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reafirmou o apoio de seu governo à integridade territorial da Ucrânia nesta segunda-feira (7) e convidou o presidente do país do leste europeu, Volodimir Zelenski, à Casa Branca.



Jake Sullivan, o conselheiro de segurança nacional do governo, disse a repórteres que Biden conversou por telefone com Zelenski sobre o assunto e que em sua conversa o presidente dos Estados Unidos prometeu que "defenderá firmemente a soberania da Ucrânia".



"Ele está ansioso para recebê-lo na Casa Branca neste verão (boreal)", enfatizou o conselheiro.



O convite marcou uma nova demonstração de apoio à Ucrânia antes da cúpula que Biden terá com o presidente russo, Vladimir Putin, em Genebra, em 16 de junho.



Zelenski agradeceu a Joe Biden por este convite, agendado "para julho".



"Estou ansioso por esta reunião, que nos permitirá discutir maneiras de expandir a cooperação estratégica entre a Ucrânia e os Estados Unidos", disse ele em sua conta no Twitter.



O governo Zelenski já havia expressado preocupação com o momento da reunião Biden-Putin, bem como a decisão de Washington de retirar as sanções destinadas a bloquear a conclusão do gasoduto Nord Stream 2, por meio do qual o gás natural será levado da Rússia para a Alemanha, sem passar pela Ucrânia.



A Ucrânia mantém relações tensas com a Rússia, especialmente como resultado da anexação da península ucraniana da Crimeia por Moscou e do conflito que existe no leste do país entre o exército e separatistas pró-russos.