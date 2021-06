"Sabemos que muitas pessoas não querem deixar suas casas" e que o fazem porque "não conseguem satisfazer as suas necessidades básicas".



A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, pediu à Guatemala que trabalhe em conjunto para abordar as causas que impulsionam a migração para seu país.



Em sua primeira viagem internacional, Harris começou o dia com um encontro com o presidente da Guatemala, Alejandro Giammattei, a quem reiterou a prioridade que o governo de Joe Biden dá à região.



"Estou na Guatemala para discutir e promover nossas prioridades conjuntas, a mais importante entre as quais, como você [Giammattei] mencionou, é abordar a migração e desta região em particular", disse a vice-presidente.



"É do nosso interesse coletivo trabalharmos juntos onde possamos encontrar a possibilidade de resolver problemas de longa data", disse Harris no Palácio Nacional da Cultura, a antiga casa do Governo, no centro da capital.



Para a vice-presidente, "a maioria das pessoas não quer sair de casa, não quer sair do lugar onde a avó cresceu, o lugar onde ela reza, o lugar onde falam sua língua e sua cultura é familiar".



Harris considerou que aqueles que migram, ou "estão fugindo de alguns perigos ou simplesmente não podem atender às suas necessidades básicas ficando em casa, não podem atender às necessidades que têm de criar seus filhos ficando em casa".



Por isso, reiterou, é importante, como governantes, dar às pessoas "um sentido de esperança, de que a ajuda está a caminho", numa região duramente atingida pela covid-19, violência e pobreza, situação que se agrava em 2020 pela passagem de dois furacões.



Claro, disse ela, "a esperança não existe por si só. Deve ser acompanhada de relações de confiança, resultados tangíveis em termos do que fazemos como líderes para convencer as pessoas de que há um motivo para ter esperança quanto ao seu futuro", acrescentou.



Por sua vez, Giammattei ofereceu a Harris "um país que quer cooperar, que quer unir forças, um país de oportunidades, ainda."



"A construção dessas oportunidades" evitará a migração "dos jovens que querem" partir "e criaremos as condições na Guatemala para que possam encontrar aqui a esperança que não têm hoje".



Giammattei considerou que os problemas do seu país são "produto de muitos anos de atraso".



"Precisamos criar na mente dos guatemaltecos essa possibilidade de gerar esperança de que é aqui que eles devem lutar para construir o país e não lutar para arriscar suas vidas para ir a outros países como os Estados Unidos", acrescentou.



A viagem da vice-presidente está ligada à promessa de Biden de uma política de imigração mais "humana", seguindo uma abordagem dura de seu antecessor, Donald Trump.



Mas Harris enfrenta desafios ainda mais complexos do que Biden enfrentou quando, como vice-presidente de Barack Obama, foi encarregado da mesma questão.