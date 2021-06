Não está claro se o Irã deseja cumprir acordo nuclear, diz EUA

Os Estados Unidos, que vêm mantendo negociações indiretas com o Irã sobre o futuro do acordo nuclear há dois meses, disseram nesta segunda-feira (7) que não têm certeza se Teerã realmente deseja cumpri-lo novamente.



"Tivemos conversas indiretas, como vocês sabem, nos últimos dois meses, e não está claro se o Irã está disposto e pronto para fazer o que é necessário para cumprir novamente" os compromissos do acordo, declarou o secretário de Estado americano, Antony Blinken, perante o Comitê de Relações Exteriores da Câmara de Representantes.



"Ainda estamos testando essa proposta", disse Blinken.



O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou-se do acordo nuclear com o Irã em 2018, alegando que não impediria a República Islâmica de se dotar da arma nuclear.



Trump reforçou as sanções contra Teerã e as autoridades iranianas responderam afrouxando as restrições ao seu programa nuclear impostas pelo acordo.



Já o atual presidente americano, Joe Biden, disse que retornará ao acordo se o Irã honrar o acordo.



Ambas as partes negociam em Viena desde abril por meio de seus parceiros no acordo multilateral: Reino Unido, China, França, Alemanha e Rússia.



As negociações devem ser retomadas no final desta semana na capital austríaca.